Caen : des logements thermiques pour réduire sa consommation d'énergie

C'est une bonne nouvelle pour la planète et pour le portefeuille des habitants. 40 nouveaux logements thermiques ont été réhabilités, rue du docteur Auvray à Caen (Calvados). Construits en 1950, les cinq immeubles viennent d'être rénovés dans un but écologique et économique.

"Ce sont des logements qui avaient été réalisés avec des matériaux d'après-guerre. Ils viennent de subir une reconversion thermique, avec une nouvelle toiture et un revêtement en bois" explique Réjane Fillatre, habitante du quartier. Les travaux, qui avaient débuté en mai 2017, viennent en effet de se terminer. "Le style bois est très agréable à regarder, les toitures en ardoises sont assez fines… Les travaux ont été très bien faits, et ce dans un temps correct."

Réjane Fillatre et Jocelyne Tirard, habitantes du quartier. - Solenn Boulant

Parmi les travaux réalisés, une isolation thermique des façades par l'extérieur, un remplacement des chaudières ainsi qu'une réfection de la couverture. Le coût du chantier, qui s'élève à 2 243 834€, a été réparti entre Caen la Mer et Caen la Mer Habitat, l'Europe et la Région Normandie.

Les nouveaux bâtiments sont dotés de revêtements extérieurs en bois. - Solenn Boulant

Réduire sa consommation d'énergie

D'un point de vue énergétique, les bâtiments passent désormais d'une classe E à une classe C. À terme, les logements devraient permettre aux habitants de réduire leur consommation d'énergie par 2,5. "On saura l'hiver prochain si la facture d'électricité diminue vraiment" indique Réjane. Un point non négligeable au vu du prix du chauffage, en constante augmentation.