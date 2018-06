Les projets éoliens en mer de Fécamp et Courseulles-sur-Mer confirmés 

Après de longues négociations, Emmanuel Macron, le président de la République, a confirmé mercredi 20 juin 2018 les trois projets éoliens en mer de Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). EDF s'est réjouit de cette annonce, sa filiale EDF Energies Nouvelles développant ces projets avec ses partenaires Enbridge Inc. et WPD. "A l'issue de cette période de négociation avec l'Etat, indique EDF, nous nous réjouissons de la confirmation de nos trois projets dans des conditions qui permettent la création d'une filière industrielle nationale pour l'éolien en mer de près de 7 000 emplois directs et indirects".

Réaction de Marie-Agnès Poussier-Wimsbach, maire de Fécamp

Marie-Agnès Poussier-Wimsbach, maire de Fécamp et vice-présidente à la régionNormandie, se dit très satisfaite par cette décision. Le projet sera créateur d'emploi sur sa ville. Entretien :

Réaction de Luc Lemonnier, maire du Havre

Luc Lemonnier, maire du Havre, a réagit très rapidement à l'annonce d'Emmanuel Macron via un communiqué :

" Le Président de la République vient d'annoncer le succès des négociations sur les contrats des parcs d'éolien en mer français.

C'est le résultat d'un long et difficile travail de préparation qui a été mené depuis des mois par le Premier ministre Edouard Philippe et par son gouvernement et dont chacun peut se féliciter.

C'est en effet une bonne nouvelle pour la France : avec une baisse de 40% de la subvention publique et un ajustement de 30% des tarifs de rachat de l'électricité, ce sont près de 15 milliards d'euros d'argent public qui vont être économisés sur vingt ans. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement, avec un élan accru qui va être donné au développement des énergies marines renouvelables et à la transition énergétique.

C'est enfin une bonne nouvelle pour la Normandie, qui voit confirmer les trois parcs prévus au large de ses côtes, et en particulier pour le territoire havrais qui est prêt depuis longtemps à accueillir les filières industrielles qui seront nécessaires pour les équiper. "

