Bac et Coupe du Monde : "la galère" pour les lycéens rouennais

À la sortie de la première épreuve du baccalauréat lundi 18 juin 2018, c'est bien évidemment de philosophie dont parlent les élèves. Mais cette année, un autre sujet est dans les discussions : la Coupe du Monde de football en Russie.

Elle a commencé jeudi 14 juin 2018 et se termine dimanche 15 juillet 2018. Et au milieu de ce calendrier : le bac et ses révisions.

"C'est totalement galère, ce n'est pas du tout compatible, raconte Hugo Demczuk. On essaye de prendre des plages hors match pour réviser." Raisonnable, les impasses qu'il a choisi de faire sont sur les matchs et non sur les révisions.

"Se relaxer"

Pour certains, ces matchs sont aussi l'occasion de faire des pauses, "ça permet de nous détendre parce qu'on est très stressés, indique Arthur Vallerey. Ça fait du bien au moral."

Armand Naveau est bien d'accord, même si ces pauses sont un peu trop longues : "faire une pause de deux heures pour un match, ça peut être galère".

D'autres ne sont "pas trop foot", comme Martin Vissac : "du coup ça ne me dérange pas trop". Mais ils regardent quand même les matchs de la France parce que la Coupe du Monde brasse large et que ça permet "de se relaxer".