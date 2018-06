Sécurité : 50 caméras seront installées au Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel (Manche), second site le plus visité de France, avec plus de deux millions de visiteurs chaque année, sera doté de 50 caméras de surveillance au cours des prochains mois.

Sécurité renforcée après une évacuation totale du site

La sécurité du site est une priorité pour le préfet de la Manche, en particulier après l'évacuation du rocher le dimanche 22 avril 2018, où un homme avait proféré des menaces de mort à plusieurs reprises contre les forces de l'Orne.

2,5 millions d'euros

Ce dispositif, d'un coût de 2,5 millions d'euros, déjà financé assure le préfet, vient compléter d'autres systèmes de sécurité déjà opérationnels. Jean Marc Sabathé le préfet de la Manche.

Ce mercredi 20 juin 2018, le préfet de la Manche, le maire du Mont-Saint-Michel, le président de la Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Manche signaient une convention de labellisation "Sécuri-Site", le premier dans la Manche.

Rassurer les touristes

La fonction des caméras sera d'assurer à la sécurité des visiteurs accueillis sur le site par des mesures de prévention et de protection précise la Préfecture de la Manche, donnant aux touristes, notamment étrangers, une image sécurisée et rassurante de ce lieu emblématique avec un logo identifiable, affiché à différents endroits du site et, favoriser la coopération entre les différents services de sécurité,