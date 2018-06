Un équipement unique au monde inauguré au CHU de Caen

De quelle façon cet équipement va changer le quotidien des médecins et des patients ?

Grâce à cette caméra nucléaire, on a une imagerie à 360 degrés d'emblée, quel que soit l'organe que l'on veut identifier, imager, que ce soit le cerveau, le cœur, le poumon et les os, on aura tout de suite une information 3D, ce qu'on n'avait pas avant

Pour quelles pathologies cela est-il particulièrement utile ?

Par exemple, pour le cerveau, pour la détection de la maladie Parkinson on sera sûrement plus informatifs. Sur la détection d'inflammation ou de métastases osseuses, c'est clair que c'est un challenge et une révolution dans ce domaine mais aussi dans le poumon pour recherches les embolies pulmonaires et évidement en cardiologie pour dépister des infarctus du myocarde

Pourquoi Caen en particulier a été choisi pour ce lancement ?

Ici à Caen on est le premier centre au monde à valider les accréditations du produit. Il sera ensuite vendu dans tous les établissements du monde. Nous avons été très réactifs, le collectif de l'administration et des équipes médicales se sont tout de suite mobilisés pour obtenir ce projet. Un an et demi après, on est toujours dans les clous, donc un grand bravo à toutes les équipes