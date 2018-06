Une start-up normande fabrique des meubles avec des matériaux recyclés

Diplômée en architecture, Léa Credidio est aujourd'hui à la tête d'une start-up qui est en plein développement à Rouen (Seine-Maritime). Son nom : Möbius, comme le mathématicien qui a conçu un ruban sans fin. La jeune femme a pour idée de valoriser les déchets issus principalement de chantiers.

"Écologiquement et économiquement, ces problèmes sont mauvais pour les entreprises"

"Lors d'un stage en agence d'architecture, j'ai été étonné de voir que, sur les chantiers, des déchets étaient en bon état et auraient pu encore servir", raconte Léa Credidio. Un épisode l'a particulièrement marqué, lorsque sur un chantier, 500 bardages métalliques ont été mis en déchetterie après une erreur de conception de deux centimètres qui a rendu le bardage inutilisable.

"Écologiquement et économiquement, ces problèmes sont mauvais pour les entreprises de travaux publics puisqu'elles doivent payer la déchetterie et la nouvelle production de bardage", poursuit Léa Credidio qui a mûri son projet en allant à la rencontre d'une entreprise belge effectuant de la déconstruction de bâtiment.

Récupérer les matériaux en déchetterie

En novembre 2017, la jeune entrepreneuse a donc lancé sa start-up avec l'objectif, pour le moment, de concevoir des meubles avec des matériaux recyclés. "C'est compliqué de récupérer des matériaux en déchetterie, explique Léa Credidio. J'en appelle à la Métropole et à la Ville pour que les institutions me facilitent l'accès à ces lieux et pouvoir ainsi valoriser des déchets en bon état." En attendant, elle travaille principalement avec des entreprises privées comme PGS ou bien en faisant de la récupération dans les rues de Rouen.

Surtout, elle ne souhaite pas s'arrêter aux meubles puisque Léa Credidio souhaite rapidement s'attaquer à un projet comme architecte d'intérieur : "Je vais créer un espace de co-working, puis j'espère pouvoir ensuite concevoir un pavillon, une passerelle voire un bâtiment plus grand".

Des meubles sur-mesure

En attendant, la jeune femme achève, avec succès, un financement participatif qui sera clôturé jeudi 21 juin 2018 au soir. L'objectif de 3 000 euros a été largement dépassé et Léa Credidio espère même doubler ce plafond. "Cet argent va me permettre de mettre en place un site vitrine pour Möbius et une plateforme e-commerce pour faciliter les commandes."

Léa Credidio a conçu des tables basses à partir de palettes, pour le Village by CA à Rouen. - Möbius

Entreprise comme particulier peuvent passer commande auprès de Möbius. "Tout est fait sur-mesure avec des matériaux recyclés et de qualité, détaille Léa Credidio. Parfois, il y a jusqu'à trois artisans qui participent à la fabrication d'un produit."

Ainsi, il faut compter 900 euros pour une chaise, "un beau meuble qui a une histoire", ajoute Léa Credidio qui veut aussi mettre en avant le savoir-faire normand.