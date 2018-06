Starmania revisitée par l'École de musique de Grand-Quevilly

Laurent Terrié, directeur de l'école de musique associative de Grand-Quevilly depuis 14 ans, est à l'origine de Figures de Notes : un festival de rencontres professionnelles et amateures avec pour thématiques musique et imagination. Le festival se déroule en deux temps, chaque année en avril puis en juin. Ce deuxième volet présente une version adaptée de 'Starmania'. Laurent Terrié nous présente le projet :

En quoi consiste le festival ?

"Depuis 2005, j'ai souhaité croiser les pratiques professionnelles et amateures au sein de ce festival. Nous cultivons avec mon équipe pédagogique une passion commune pour les musiques d'inspirations anglo-saxonnes dont la programmation fait écho. Les festivals se déroulent chaque année en deux temps. Le premier temps en avril nous permet d'accueillir un groupe connu (cette année c'était Électrodeluxe) et de présenter également des projets musicaux variés comme une version orchestrale des musiques de 'Star Wars' ou encore l'Acantah, une chanteuse de la région qui compose une musique ethnique et spirituelle. Le deuxième opus du festival, en fin d'année scolaire, est toujours consacré à la comédie musicale. C'est désormais une tradition."

Quels types de comédies musicales présentez-vous habituellement ?

"Il s'agit parfois de créations originales que nous commandons à des compositeurs régionaux ou nationaux comme Olivier Vonderscher à qui l'on doit 'Un pirate dans le cartable', Guillaume Duval pour 'Pays de Glace', une comédie musicale sur les Vikings ou Emmanuel Touchard qui a composé une comédie musicale inspirée des 'Misérables' baptisée 'La Marche de Valjean'. Nous adaptons aussi des grands classiques du septième art comme 'La Reine des neiges' ou 'L'Étrange Noël de M. Jack' mais nous revisitons aussi des comédies musicales incontournables du répertoire français comme 'Émilie Jolie'. L'année passée, nous rendions hommage à Balavoine avec 'Balavoine sans frontière'. Cette nouvelle comédie est évidemment un hommage à Michel Berger mais aussi à France Gall et à Maurane décédées toutes les deux cette année."

Pourquoi avoir choisi d'interpréter Starmania ?

"Lorsque le programme a été défini, nous voulions célébrer les 40 ans de cette œuvre sans nous douter que l'actualité viendrait ainsi résonner avec le projet. Cette œuvre est résolument moderne, elle résonne encore aujourd'hui. Mais surtout la musique de Michel Berger reste fédératrice. Elle touche absolument tout de monde, elle fait aujourd'hui partie de notre patrimoine musical."

Comment adaptez-vous la musique de Michel Berger et le livret de Luc Plamondon ?

"C'est un orchestre professionnel qui interprète les musiques de Michel Berger, ce sont également des professionnels qui interprètent les rôles principaux mais les élèves de l'EMAG sont aussi bien entendus impliqués dans le projet puisque ce sont eux qui forment les chœurs. Il y a donc dans notre version près de 350 personnes sur scène, dont sept solistes et sept musiciens. J'ai choisi d'adapter 'Starmania' sous la forme d'un semi-oratorio, c'est une forme intermédiaire entre le concert et le spectacle avec un peu de mise en scène. Entre chacune des scènes, nous avons pris le parti d'inclure des vidéos pour souligner le récit mais aussi pour évoquer l'histoire et les résonances de l'œuvre : il s'agit à la fois d'un diaporama et de captation en direct pour faire référence à l'univers médiatique, fil conducteur de 'Starmania'. Nous n'avons pas la prétention de refaire le spectacle original mais en réécrivant cette adaptation, nous sommes partis en quête de l'essence de 'Starmania' en puisant le meilleur de chaque version."

Pratique. Mardi 26 juin à 20 heures et mercredi 27 juin 2018 à 18h30 au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. 7/9€. Réservation obligatoire au 02 35 69 37 55