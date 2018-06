Les routes les plus accidentelles du Calvados

L'accidentalité des routes du Calvados a été étudiée par le professeur Claude Got pour nos confrères du JDD, sur une période entre 2006 et 2015 et prend en compte les voies départementales sans terre-plein central. Dans le département du Calvados, 45 % des morts le sont sur seulement 16 routes (qui représentent seulement 13 % de la longueur totale des routes sans séparateur médian).

La D613, route la plus mortelle

Selon cette étude, la route qui est la plus mortelle est la D613 qui relie Lisieux (Calvados) à Evreux (Eure). On dénombre 17 tués sur les routes sur un tronçon de 55 kilomètres seulement ce qui fait 0,3 tué au kilomètre et 8 % du total des tués sur les routes dans le département. La D27 qui relie Varaville et Saint-Arnoult est en deuxième position avec sept morts et 0,30 tué au kilomètre. La D524 entre Vire et Saint-Aubin-des-bois est en troisième position avec six morts et 0,19 tué au kilomètre.