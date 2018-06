Le Stade Malherbe Caen à la recherche d'arbitres féminines

Depuis le début du moins de juin 2018, le Stade Malherbe Caen (Calvados) a lancé sa nouvelle campagne de recrutement d'arbitres. Tous les ans au moins un arbitre doit être formé par le club et cette année, les clubs de Ligue 1, ont obligation de former au moins une femme. "Le club en avait déjà trois la saison passée et nous n'en n'aurons plus que deux la saison prochaine", explique Thierry Chonier, référent pour les directeurs de jeu du SM Caen.

Faire en sorte qu'un match se passe bien

Déjà deux candidates se sont manifestées. Léa Ledisquet, 17 ans, en fait partie. Joueuse de foot, elle a conscience des difficultés que peuvent rencontrer les arbitres sur le terrain comme en tribune. "J'ai envie de faire en sorte qu'un match de foot se passe bien". Déjà bien préparée physiquement, la formation ne lui fait pas peur. "Il faut être sportif et savoir bien tenir la cadence sur le terrain et surtout être sûre de soi et être satisfait de ce que l'on peut faire pour les joueurs".

Léa va suivre une formation dispensée par le district du Calvados. À la suite de cette formation théorique, elle aura un examen. "Elle sera ensuite lancée dans le grand bain puisqu'elle arbitrera des matchs de jeunes de son âge". En France, une seule femme arbitre des matchs de Coupe et de Ligue 2.

Pratique. Tous les renseignements sont sur le site du Stade Malherbe Caen.