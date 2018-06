Près de Rouen, il insulte et menace les policiers de mort

C'est à Elbeuf le 8 février 2018 qu'une patrouille de police intervient aux abords d'un supermarché car les riverains sont importunés par les passagers d'une voiture qui stationne devant l'entrée, manifestement alcoolisés. Lorsque les policiers s'approchent du véhicule et demandent au conducteur de sortir, celui-ci s'énerve en les injuriant, multipliant les insultes les plus basses. Il se débat pour ne pas être menotté, profère des menaces de mort à l'encontre des policiers qui parviennent à le maîtriser en le plaquant au sol. Finalement amené au commissariat et placé en garde à vue, il ne se calme pas et nie les faits en bloc.

Les policiers constatent également qu'il conduisait sans permis de conduire et sans assurance, le véhicule ne lui appartenant pas.

Un casier éloquent

Une aversion totale envers les représentants de l'ordre public et son attitude lors de son interpellation incitent les policiers à se porter partie civile devant le tribunal correctionnel de Rouen. Le mis en cause déclare à minima à la barre: "Oui, je me suis mal comporté". Son casier judiciaire fait état de quatre condamnations pour outrages et violences pour lesquelles il a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement. Pour la partie civile, "les faits sont inadmissibles", et le ministère public "regrette que le prévenu persiste à nier de graves faits".

Après délibération, le tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de quatre mois d'emprisonnement entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

