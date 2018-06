Près de Rouen, il agresse sa jeune voisine mineure

La jeune victime âgée de treize ans au moment des faits, habite avec sa famille dans un appartement voisin de celui du prévenu, à Elbeuf (Seine-Maritime). La relation avec le père de la jeune fille est loin d'être cordiale, sans qu'aucun incident notable ne soit arrivé jusqu'à ce jour du 7 novembre 2015. Elle se trouve devant chez elle et, sans raison apparente, le prévenu vient vers elle et l'agresse en lui assénant un coup de poing au visage. Le frère de la victime intervient en répondant fermement au geste incompréhensible de l'agresseur tandis que les voisins appellent les pompiers puis la police, qui adresse la jeune fille à un médecin.

Il constate les coups reçus et des douleurs cervicales puis délivre un certificat médical qui octroiera deux jours d'interruption temporaire de travail à la jeune victime.

Il était alcoolisé

Amené au commissariat, Le prévenu dit ne se souvenir de rien et reconnaît son état d'alcoolémie avancé. Le frère de la victime, entendu à son tour, confirme avoir vu le prévenu adopter un comportement incohérent et manifestement sous l'empire de l'alcool.

Le prévenu déclare lors de l'audience du vendredi 15 juin 2018 devant le tribunal correctionnel de Rouen : "je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça". À son casier judiciaire, seize mentions sont portées pour outrages et exhibition sexuelle. Pour le ministère public, "ces violences sont volontaires et condamnables". La défense note que "des accidents de la vie l'ont submergé".

Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine amende de 90 jours à cinq euros par jour.

A LIRE AUSSI.

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

Dix ans de prison pour être parti faire le jihad avec sa fille de 18 mois

GB: l'agent innervant identifié, Skripal entre la vie et la mort

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux