À Cherbourg, le campus universitaire prépare ses 30 ans

À la rentrée de septembre 1988, il n'y avait que le DUT (diplôme universitaire de technologie) Génie électrique et informatique industrielle. Trente ans plus tard, c'est tout un campus qui a pris forme sur les hauteurs de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), où ont été diplômés 9300 étudiants au fil des ans. Autour de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) sont nés l'école d'ingénieurs Esix (autrefois appelée EIC), deux UFR, un laboratoire de recherche mais aussi une bibliothèque, un restaurant, le Crous, un complexe sportif, etc.

Une vie de campus

"Nous avons un réel campus, et cette image est importante pour l'attractivité. Au-delà de l'IUT, de l'Esix, il y a vraiment une vie en communauté qui est présente" rappelle Nathalie Regereau, directrice administrative du site universitaire de Cherbourg :

À l'automne 2018, du jeudi 8 novembre au jeudi 20 décembre, une série d'événements viendra ponctuer cet anniversaire. Un groupe de travail composé des directeurs, des anciens présidents, des personnels administratifs et techniques, et appuyé par un groupe d'étudiants en projet tutoré, travaille déjà à son organisation. Tous les anciens étudiants sont invités, 400 ont déjà répondu.

Une remise de diplôme du département GEII. le tout premier ouvert à Cherbourg. Ses étudiants seront réunis le 30 novembre pour fêter les 30 ans de la formation. - Archives Campus Cherbourg

Expositions, rencontres

Pendant cet anniversaire, des rencontres entre anciens et étudiants actuels et l'inauguration d'un nouveau mur des partenaires sont au programme. Ce sera en effet l'occasion de rappeler le poids du campus de Cherbourg dans la formation normande, comme le souligne David Houivet, le directeur de l'école d'ingénieurs Esix :

L'anniversaire sera également célébré avec une exposition rétrospective, dans la rue intérieure de l'IUT, ouverte à tous du jeudi 22 novembre au jeudi 20 décembre 2018. Pendant la même période, des artistes locaux livreront leur vision du campus sur des espaces d'exposition temporaires. Le jeudi 8 novembre 2018, des œuvres de street-art seront réalisées. Enfin, un concours est ouvert aux sculpteurs, professionnels ou amateurs, afin de créer l'emblème du campus.

La construction de L'École d'Ingénieurs de Cherbourg (EIC), qui ouvre en 1993. - Archives Campus Cherbourg