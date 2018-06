Course entre jeunes conducteurs à 169 et 172km/h sur la départementale

Comme tous les ans, la gendarmerie de l'Orne était mobilisée à l'occasion des 24 heures du Mans : en raison du nombre de fans de sport automobile qui traverse l'Orne pour se rendre à la course.

70 excès de vitesse

70 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse. Onze d'entre eux étaient à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ont été privés de leur permis.

172km/h…

À noter la palme pour deux jeunes permis probatoires limités à 80km/h, mais contrôlés sur une route départementale de l'Orne, où ils faisaient la course, à… 169 et 172km/h. Soit plus du double de leur vitesse autorisée.