Le fan-club de la série Hawaii 5-0 est né en Seine-Maritime

Le fan-club français de la série télé Hawaii 5-0 est normand. C'est Virginie Dubosc, 34 ans, habitant Lillebonne (Seine-Maritime) qui l'a créée le samedi 11 mars 2017. Il s'agit du fan-club Hawaii 5-0 team France. C'est à force de discuter sur les réseaux sociaux avec d'autres fans que l'idée est venue. Le fan-club permet d'échanger autour de la série et de ses rebondissements, de partager des actualités sur les acteurs et plus largement il s'agit de mettre en avant la culture hawaïenne.

• BONUS - le reportage Tendance Ouest :



La série Hawaii 5-0 est réellement tournée à Hawaï. - Virginie Dubosc

Une fan de Hawaii police d'État

Virginie Dubosc, la présidente du fan-club Hawaii 5-0 team France était déjà fan de la série d'origine, Hawaii police d'État (1968 – 1980). " J'aimais beaucoup la regarder avec mon papa ". C'est en regardant cette version originale qu'elle est également tombée amoureuse de l'île d'Hawaï, de ses traditions et sa culture (très présentes dans la série). En 2011 en découvrant le remake (première diffusion en 2010 aux États-Unis) elle s'est tout de suite passionnée pour ces nouvelles aventures.

Le fan-club Hawaii 5-0 team France veut faire la promotion de la culture hawaïenne. - Virginie Dubosc

Promouvoir la culture hawaïenne

Pour partager la culture hawaïenne avec le plus grand nombre, le fan-club Hawaii 5-0 team France envisage de proposer des stages d'initiation au Hula (danse traditionnelle) et au Ukulélé (petite guitare traditionnelle), voir des cours réguliers sur la Seine-Maritime. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher du fan-club. Pour arriver à cet objectif, Virginie Dubosc s'est rapprochée de l'association France – Hawaii qui existe depuis dix ans et qui organise le Festival des arts d'Hawaii du vendredi 22 juin au jeudi 12 juillet 2018.