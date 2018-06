Caen : à chaque pôle de vie de quartier son conciliateur de justice

Patrick Guiblais, Jean-Louis Coignet, Michel Renaut et Philippe Meunier sont conciliateurs de justice. Leur rôle ? Régler à l'amiable un certain type de litiges.

Être au plus près des citoyens

Ils ont été nommés tous les quatre en 2017 par la présidente du tribunal d'instance de Caen (Calvados) et leurs bureaux se trouvent dans les pôles de vie de quartier de la ville. "Nous avons chacun un secteur. Ça nous permet d'être au plus proche des citoyens mais nous avons encore du mal à être identifié", explique Patrick Guiblais conciliateur au pôle nord-est dans le quartier de la Pierre-Heuzé. Les quatre hommes exercent cette fonction bénévolement. "Nous avons quand même au moins quatre ans d'expérience juridique derrière nous-même si on ne nous demande pas d'être des experts".

Différents litiges

Les relations entre bailleurs et locataires, les litiges liés à la consommation, entre les commerçants, les problèmes de copropriété ou les troubles du voisinage sont des champs d'action des conciliateurs. "Le demandeur se présente tout simplement à l'accueil du pôle de vie de son quartier en expliquant son problème. Un rendez-vous est pris". Le conciliateur se doit de rencontrer les deux parties, "nous sommes impartiaux", précisent-ils en chœur.

Pratique. Pôle Nord-Ouest, 5 rue Jean Racine, au 02 31 06 12 90; Pôle Nord-Est, 15 place Champlain, 02 31 94 65 94; Pôle Rive droite, 16 avenue capitaine Georges Guynemer, 02 31 82 73 58; Pôle centre-ville/Sud Ouest, 18 avenue des chevaliers, 02 14 37 31 10.