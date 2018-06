Athlétisme : encore un succès pour le Meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Les sourires illuminaient les visages, non seulement de Christophe Lemarié et Florian Rotenmascher, organisateurs, mais aussi des 2500 spectateurs présents au meeting d'Hérouville Saint-Clair ce jeudi soir 14 juin 2018. La Raison ? Un superbe rendez-vous d'athlétisme et encore une fois une vraie réussite organisationnelle : "c'est un travail de 4 mois, d'aller chercher les athlètes, de composer un plateau comme celui-ci pour que les meilleurs spécialistes de chaque discipline mais aussi les espoirs normands s'y retrouvent " expliquait ainsi Florian Rotenmasher, directeur du plateau. Le sport donc mais aussi un vrai succès populaire : " le public est au rendez-vous et c'est une grande joie pour nous " confiait Christophe Lemarié, directeur du meeting, " proposer un niveau d'athlétisme comme celui-ci et voir des gens venir découvrir ce sport grâce à cela et un vrai bonheur ". Tout au long de la soirée, ce ne sont pas moins de 15 épreuves, de sprint, de demi-fond, de plat ou de haies, ainsi que deux concours de sauts, en hauteur et à la perche qui ont composé un show de bonne facture dans une ambiance chaleureuse et d'un fête populaire de sport.

Ecoutez ou réécoutez l'interview de Patrick Montel, la voix de l'athlétisme français présent à Hérouville :

Tous les résultats de cette soirée sont à retrouver sur : www.meeting-herouville.com

