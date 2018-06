Rouen : le Panorama XXL pérennisé jusqu'en 2021 puis déménagera

La question est posée depuis son ouverture, à la fin 2014 : le Panorama XXL, au bout de l'avenue Pasteur à Rouen (Seine-Maritime) restera-t-il définitivement sur la rive droite ? Jeudi 14 juin 2018, à l'occasion de la présentation du bilan de l'équipement culturel, les élus ont annoncé leur volonté de voir le Panorama quitter la rive droite pour un autre lieu et sous une forme différente.

• À lire aussi. Bilan positif pour la Barrière de corail au Panorama XXL



"Le permis de construire pour la rotonde est provisoire et sera prolongé jusqu'à la fin 2021, explique Yvon Robert, le maire de Rouen. Puis il faudra réfléchir ensemble à un nouvel équipement qui réponde à une attente du monde culturel." Ainsi, la rotonde bleue, telle qu'installée actuellement, ne sera pas déplacée ailleurs, elle sera détruite.

Élargir les expressions artistiques

"Nous allons lancer cet automne 2018 une réflexion sur le nouveau lieu du Panorama avec de nouvelles formes d'expressions artistiques plus contemporaines autour de la réalité virtuelle et augmentée", annonce Frédéric Sanchez, le président de Rouen Normandie Métropole (RNM).

Ainsi, les toiles de Yadegar Asisi seront toujours présentes car "il faut continuer à présenter ces œuvres au public", poursuit Yvon Robert. Mais la toile pourrait être installée dans un lieu culturel bien plus vaste. "Il y a matière à réflexion pour répondre aux attentes et à la diversité des acteurs culturels", complète le maire de Rouen.

Le quartier Flaubert

Si la forme du futur lieu est à concevoir, quelques idées sont posées sur la table quant au futur lieu. "Depuis longtemps, il y a un espace réservé sur la rive gauche, entre le 108 et le pont Flaubert pour accueillir un lieu culturel, expose Frédéric Sanchez. Mais plusieurs sites seront analysés comme la presqu'île Saint Gervais ou le site du Parc des expositions où nous disposons de foncier."

Mais la décision "appartiendra à la future majorité municipale", souligne Yvon Robert, et donc métropolitaine (le conseil de la Métropole étant constituée de maires et d'élus locaux), après les élections prévues en 2020.

Deux nouvelles toiles

D'ici l'automne 2021, le Panorama XXL continuera à accueillir des toiles. "L'équipement va attirer des visiteurs avec l'Armada en 2019 et Rouen Impressionniste en 2020", note Yvon Robert. Entre juin 2018 et juin 2019, trois toiles font leur retour : Rouen 1431, Rome 312 et Amazonia.

À partir de septembre 2019 et jusqu'en mai 2020, il accueillera la toile Titanic, les promesses de la modernité, déjà exposée hors de France. Enfin, une création originale de Yadegar Asisi, dans le cadre du festival Normandie impressionniste sur laquelle l'artiste est en train de travailler.