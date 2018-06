Pour la St Jean, les rues de Petit-Couronne s'animent

L'Archifête anime la ville de Petit-Couronne ce week-end : un rendez-vous festif dont Annie Mabilais, directrice culturelle à la mairie de Petit-Couronne nous parle :

Quels types d'animations proposez-vous au cours de cette Archifête ?

"Ce sont des spectacles qui s'adressent à tous. Cette année nous avons sélectionné de la danse acrobatique, du théâtre de rue, un spectacle circassien burlesque en plus de notre programmation musicale. Nous confions à l'atelier 231 le soin de trouver des propositions toujours variées pour satisfaire notre public. Tout au long de la journée nous réalisons des maquillages pour les enfants grâce aux plastiqueurs, des jeux de bois proposés par l'association Ludens, mais aussi des ateliers ludiques grâce à notre partenariat avec la ferme du Mathou : comme la confection de pizzas sucrées cuites dans un four à bois, un atelier de vannerie traditionnelle et des balades à dos d'âne."

Quelles sont les nouveautés de l'année ?

"Pour la première fois, l'Archifête investit les jardins du Musée Corneille attenant aux jardins aquatiques. On y propose le spectacle Raoul le chevalier : une pièce burlesque et familiale. Mais en hommage à Corneille nous présentons aussi au cours du week-end des extraits de 'Corneille les amours extravagantes' une avant-première au spectacle écrit par Hervé Boudin et mis en scène par Alain Bézu qui sera joué au temple St Éloi du 22 juin au 7 juillet prochain. Tous les spectacles proposés sont inédits. On retrouve cependant la cie FFF qui est désormais une habituée mais elle nous présente une toute nouvelle création. Enfin cette année nous avons mis d'avantage l'accent sur la musique en conviant les frères Jacquard pour un spectacle musical burlesque et les Bons voisins avec leur répertoire populaire."

Quels sont les temps forts de l'évènement ?

"Il y a trois incontournables reconduits d'une année à l'autre ! L'Archifête est venue se greffer il y a plusieurs décennies déjà sur le traditionnel feu de la St Jean qui est toujours un temps fort du festival. Cette année ce sont les Bons voisins, un duo normand, qui viendront animer musicalement ce feu. Mais il y a aussi la foire à tout du dimanche matin et le feu d'artifice du samedi soir. Ce sont des constantes dans notre programmation et des animations qui rassemblent toujours beaucoup de curieux. Nous comptabilisons près de 2 000 visiteurs pour le feu d'artifice et bien entendu il ne s'agit pas que des habitants de Petit-couronne."

Où se déroule l'Archifête ?

"Depuis quelques années nous avons investi le jardin aquatique. Ce cadre naturel très bien connu des habitants de Petit-Couronne est tout à fait propice à ce genre d'événements. Nous adaptons bien sûr notre programmation en fonction du site, cela nous permet aussi de mettre en valeur les espaces verts de la ville car l'Archifête se décline aussi à l'esplanade des sources, au parc des tourelles, au théâtre de verdure et depuis cette année dans les jardins du musée Corneille. Cette année, nous avons pour fil conducteur la nature. La pièce acrobatique et dansée Phasmes évoquent la relation de l'homme à la nature, les Lebruns sont au jardin parlent d'un jardin aseptisé alors que dans le spectacle Jungle Five des explorateurs partent étudier la forêt tropicale. C'est en fait un hasard heureux, il s'avère que la nature est un sujet qui inspire particulièrement les artistes : c'est dans l'air du temps !"

Pratique. Samedi 16 juin à partir de 17h30 et dimanche 17 juin dès 8h en centre-ville de Petit-Couronne. Gratuit. Tél. 02 35 69 12 13