Collision dans la Manche : trois blessés dont un grave et un nourrisson

Une collision frontale s'est produite entre deux voitures un peu après 15h30 sur la RN 13 au niveau de Cherbourg (Manche) ce mercredi 13 juin 2018.

3 blessés, dont un grave et un nourrisson

Une femme âgée de 35 ans grièvement blessée a été évacuée par l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 50, vers le CHU de Caen (Calvados), un nourrisson de six mois blessé a été transporté vers le service pédiatrie de l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche) et une femme âgée de 78 ans plus légèrement blessée a été transportée vers le même hôpital.

La route entre la Glacerie et Tourlaville a été coupée à la circulation pour les opérations de secours.