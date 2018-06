Bénédicte Lepennec : la vie sur des roulettes

Sur ses patins à roulettes, Bénédicte Lepennec va vite. Très vite. Cette Caennaise de 37 ans, pratique le roller depuis ses premiers patins à roulettes à l'âge de trois ans. Aujourd'hui elle est championne de France vétéran de patinage de vitesse. Elle participe le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 aux 24 heures roller du Mans. "Le patin à roulettes c'est mon premier sport. J'ai essayé le côté plus artistique mais clairement c'est la vitesse qui me plaît", rigole-t-elle. Le patinage de vitesse ressemble au cyclisme sur piste, "celui qui gagne c'est celui qui arrive en premier. On a même des circuits de 42 km, là ça ressemble à du cyclisme sur piste".

Prochain objectif : l'équipe de France

Depuis quatre ans, Bénédicte Lepennec s'entraîne dans le club caennais Les Rollers de l'Ouest, club qui va fêter ses dix ans en 2019. "Dans ce sport, la possibilité d'aller vite, la sensation de glisse, c'est vraiment grisant", sourit-elle. Sur un marathon, la vitesse moyenne est de 30km/h avec parfois des pointes à 70km/h. Cette adepte de la glisse s'entraîne entre quatre et cinq fois par semaine, "ça permet de me donner un équilibre entre le travail et le sport", explique celle qui s'occupe de groupes de musique régionaux. Petits, grands, adultes, enfants, jeunes, vieux, le roller est bon pour tout le monde. "On vieillit bien dans le roller. Il n'y a pas vraiment d'à-coup, à part des chutes mais comme dans tous les sports". Prochain objectif pour cette championne de France vétéran : faire partie de l'équipe de France.