Caen : il vole des chèques et les fait encaisser par un autre

Un quadragénaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mardi 12 juin 2018. Il lui était reproché vols et usages de chèques falsifiés, ceci à Cabourg au nord de l'agglomération caennaise en juillet 2015.

Montant total : treize mille six cents euros

Si le prévenu est absent, la victime quant à elle s'est présentée à l'audience. Il s'agit d'un homme handicapé à 80 % souffrant d'une tumeur au cerveau "Quand il m'a demandé de déposer les quatre chèques sur mon compte (valeur totale 13 600 euros) car il avait quelques soucis bancaires, et de lui rendre les sommes en espèce, je ne me suis pas méfié. Les chèques venaient de son beau-père que je connais. De plus il m'avait promis un petit dédommagement"

Promesse de remboursement non tenue

Lorsque l'opposition est mise en place par la banque, la victime a déjà donné la somme en liquide au prévenu et se retrouve à découvert avec des agios. Il lui promet alors de le rembourser, ceci en janvier 2016. Ce qui n'a jamais été fait.

L'homme avait déjà été jugé

Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions pour recel, usage de faux, prise du nom d'un tiers... 12 240 euros de préjudice matériel sont sollicités ainsi que 1 000 euros de préjudice moral. Le procureur requiert 6 mois de prison ferme.

Mais à l'issue du délibéré le tribunal annonce que la partie civile est irrecevable car l'homme a déjà été jugé en avril 2016. La victime devra donc se retourner sur la juridiction civile pour être dédommagée.

