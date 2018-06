Le King Ride revient pour une 2ème édition à Donville les Bains

Durant 2 jours, venez profiter d'initiations et de sessions glisse sur terre et sur mer. Vous pourrez faire du skateboard, du BMX, du char à voiles, de la trottinette, du stand-up paddle, de l'urban skim et même de l'hoverkart, du toboggan géant et du pédalo.

Si vous n'avez jamais pratiqué ces sports, du matériel et des protections vous seront prêtés.

Durant le week-end, vous pourrez aussi assister à des démonstrations faites par des professionnels en BMX, trottinette et skate.

Ecoutez Claire David, de la communauté de communes Granville Terre et Mer, nous parler de l'événement:

King ride festival 2018

Pour participer, il est conseillé de porter un pantalon pour toutes les activités sur terre, et bien sûr n'oubliez pas votre maillot de bain mais aussi votre serviette pour celles sur mer!

L'entrée est gratuite pour les spectateurs et un pass à 5€ vous permettra de pratiquer tous les sports durant les 2 jours. Rendez-vous samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 de 10h à 18h sur le parking de l'ermitage à Donville les bains. Plus d'infos sur www.granville-terre-mer.fr, la page Facebook et Samedi de 10h à 12h sur Tendance Ouest pour une émission spéciale Le mag en direct de Donville.