Les vikings s'installent du 15 au 17 Juin à La Chapelle Saint Ouen

Le North Fest est de retour à La Chapelle Saint Ouen les 15, 16 & 17 Juin 2018. 3 journées festives au temps des vikings. Sur scène la variété musicale ne manquera pas : punk, chanson Française, blues, rock n'roll, rap, métal, eletro et funk. Ici c'est un mélange de musiques actuelles et de reconstitution Viking grâce a l'installation d'un village. Aurélien Benoist, directeur artistique du festival nous immisce dans cet univers :

Mettre en avant la culture Viking

Né d'une fête entre amis à la base, le North Fest a su conquérir le cœur des Normands (et pas seulement) ; cette année le festival fête sa 19eme édition.

Le North Fest on y vient pour l'ambiance, pour découvrir des artistes, découvrir et partager la culture viking et bien entendu pour s'amuser sur ces 3 journées. L'ouverture est prévue ce vendredi 15 Juin à 18h à la Chapelle Saint-Ouen sur les terres de la brasserie Northmaen qui organise ce festival aux côtés des associations North et Thorpark. De nombreuses personnes travaillent pour l'organisation de ce rendez-vous y compris plus d'une centaine de bénévoles sur le festival.

Sur place restauration et nombreuses animations dont un spectacle pyrotechnique.

Notez qu'une réduction vous sera accordée à l'entrée si vous vous présentez déguisés. Les tarifs sont visibles sur l'affiche jointe ci-dessous.

Toutes les informations du festival sont à retrouver sur www.northfest.fr.

