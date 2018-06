Le premier festival Les ORNE'Ithorynques… dans l'Orne

La naissance samedi 16 juin 2018 d'un nouveau festival dans l'Orne : Les Orne'Ithorynques, à Laleu, près du Mêle sur Sarthe, dans le jardin de la compagnie théâtrale " Le loup blanc ".

Les Orne'Ithorynques ?

L'Ornithorynque est un animal extraordinaire, incomparable, explique le directeur du festival Jean-Claude Seguin, un peu comme ce festival qui va mêler du théâtre avec Shakespeare mais aussi des Tziganes, des comédiens professionnels et amateurs, une cantatrice et un cheval, de la danse, des chansons, une chasse aux papillons de nuit, et une conférence sur les ornithorynques !

Les Orne'Ithorinques à Laleu (Orne). - Eric Mas

En résumé, explique Jean-Claude Seguin, de la compagnie théâtrale Le loup blanc : du théâtre, de la danse, de la musique, avec un fil conducteur : celui du jardin, de la nature :

Festival Les Orne'Ithorynques, samedi 16 juin à partir de 16 heures à Frémisson, village de Laleu, près du Mêle sur Sarthe (Orne). Itinéraire fléché sur place.