Rouen : l'Espace du palais aux couleurs de la Coupe du Monde

Pendant près d'un mois, l'Espace du palais va prendre l'accent russe. Pour fêter la Coupe du Monde, ses commerçants organisent un mois d'animations et de festivités entre le jeudi 14 juin 2018 et le dimanche 15 juillet 2018. Au programme : "des écrans géants pour diffuser tous les matches sur les terrasses des restaurants, des concerts ou encore un baby-foot géant le samedi 16 juin 2018 pour le premier match de la France", détaille Marc Élouard, responsable du magasin Franprix et participant à l'opération.

Un jeu de pronostics en ligne

Si cet événement peut attirer de potentiels clients, les commerçants assurent que cette Coupe du Monde en Russie est surtout l'occasion de mettre de l'animation dans le centre-ville, comme lors de l'Euro 2016. Comme il y a deux ans, plusieurs jeux sont mis en place pour gagner des lots. Le jeu de pronostics fait notamment son retour, "pour jouer entre amis, en famille ou entre collègue. C'est un jeu gratuit, il n'y a pas du tout d'argent en jeu", précise Marc Élouard. Après les quelque 600 participants de 2016, les organisateurs espèrent passer cette fois la barre des 1000 joueurs.