Basket-ball : Edouard Morlot nouveau président de Saint-Thomas Le Havre

Edouard Morlot est le nouveau président du STB Le Havre. Âgé de 52 ans et directeur d'une agence immobilière, celui qui siégeait déjà au directoire du club depuis deux ans a été élu par le conseil de surveillance, à une très large majorité, dans la soirée du lundi 11 juin 2018. " On m'a proposé de prendre la présidence de la SASP, avec le soutien de l'association pour tenir ce projet. " Joueur de Saint-Thomas dans ses jeunes années, Edouard Morlot succède à David Gambier, qui ne sera donc resté que deux ans à la présidence du STB. Ce dernier, déjà affaibli par la relégation en Nationale 1, a démissionné jeudi 7 juin 2018 à cause de divergences de point de vue avec les membres de l'association.

" Je n'avais rien senti venir "

La nomination d'Edouard Morlot a été officialisé mardi 12 juin 2018 lors d'un point-presse au BCMO. Dans un discours très politiquement correct, le nouveau patron du STB a commencé par remercier son prédécesseur. " C'est un garçon avec de grandes valeurs. Sa décision de démissionner m'a surpris. Je n'avais rien senti venir. C'est un choix personnel qu'il faut respecter. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. "

Cet avenir pourrait s'écrire avec Hervé Coudray. L'ancien coach du Caen Basket Calvados est pressenti pour prendre les rênes d'une équipe qui aura pour mission de retrouver la Pro B dans les plus brefs délais. Le dossier du futur entraîneur sera finalisé avant la fin de cette semaine, a annoncé Edouard Morlot. Quant à la direction du centre de formation, elle sera confiée à Jean-Manuel Sousa, de retour en grâce après avoir été écarté de l'équipe professionnelle en février dernier.