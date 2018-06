Fête des pères : et si vous lui offriez une bière de papa ?

Des "packs à papa" spécialement prévu pour la fête des pères : si vous êtes à court d'idée à l'approche du dimanche 17 juin 2018, la Boutique à bière, rue Saint-Pierre à Caen (Calvados) peut vous sauver la vie.

Du rock à la Normandie

Avis aux amateurs de petites mousses, plusieurs assortiments sont disponibles. L'un est aux couleurs locales et mêle les saveurs des brasseries des alentours de Caen comme la Old Up de Saint-André-sur-Orne, ou encore de celle de la Mouette, rue de Bayeux. Pour les plus rock'n'roll, un pack proposant les marques collector comme celle de Motor Red. Autre bon plan : les promos disponibles sur le tout nouveau e-shop de la boutique.

A LIRE AUSSI.

Theresa McCulla, profession: buveuse de bières