Des conférences pour découvrir le Maupassant navigateur

Orchestrée par Françoise Mobihan, passionnée par Maupassant, auteure de deux ouvrages consacrés à l'écrivain, cette journée d'étude du samedi 16 juin 2018 au Musée Maritime de Rouen permet de découvrir la passion de l'auteur pour la navigation. Elle sera précédée la veille par une présentation du dernier ouvrage de François Mobihan à l'hôtel littéraire Flaubert à Rouen. L'auteure nous présente l'évènement :

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

"Maupassant a toujours été fasciné par la mer, c'est pourtant un sujet méconnu du grand public. À Fécamp, depuis la maison de sa grand-mère placée sur les hauteurs, il bénéficiait d'une superbe vue sur le port où sont amarrés des voiliers monstrueux qui le fascinaient. Plus tard, dans la propriété familiale du Verguies à Étretat, sa mère, qui lui donne une éducation très libre, l'autorise à accompagner les pêcheurs en mer alors qu'il n'est encore qu'un enfant. À l'âge adulte, il pratique le canotage en bord de Seine et se fait construire plusieurs bateaux, yole, yacht ou barques gréés. Certains de ses écrits font écho à cette passion, il relate même dans 'Sur l'eau' une croisière imaginaire en Méditerranée. Cette journée d'étude nous permet de dresser le portrait de cet écumeur des mers, de tenter de percer le mystère de cette passion."

Sous quel angle abordez-vous ce thème ?

"Nous avons fait appel à l'architecte naval François Janvier qui est parvenu à reconstituer les plans du Bel-Ami, un des bateaux fétiche de Guy de Maupassant et nous découvrirons également des objets reliques de cette embarcation collectionnés par les amis de la Guillette à Étretat et présentées par Benoit Reverdy. Pour reconstituer ces plans, François Janvier s'est basé sur les documents fournis par les derniers propriétaires du bateau mais aussi sur les illustrations de 'Sur l'eau' publié en 1888, 'Journal d'une croisière sur les côtes françaises en Méditerranée' de Maupassant dont je parlerai. Cela nous donne aussi l'occasion de reconstituer ses sorties, de retracer sur une carte ses cabotages et de tenter d'esquisser le profil de ce navigateur que son valet qualifiait d'audacieux."

Qui seront vos intervenants ?

"Nous recevrons Marlo Johnston, qui est la biographe de référence de Maupassant et qui a publié en 2012 chez Fayard une biographie complète de l'auteur mais nous accueillerons également Philippe Rouyer qui viendra nous parler de la naissance de la navigation de plaisance et Philippe Conrad, un peintre de marine qui a longtemps été inspiré par les bateaux de Maupassant et qui nous présentera quelques toiles. Nos intervenants ont pour la plupart une expérience de navigateur et confronteront leur pratique de la voile à nos informations sur le célèbre amateur qu'était Maupassant. Enfin, la journée s'achèvera par une visite guidée des collections du Musée maritime de Rouen dans lequel on pourra découvrir yoles et périssoires."

Pratique. Vendredi 15 juin 2018 à 18 heures, Hôtel littéraire Flaubert, et samedi 16 juin 2018 à partir de 9h30, Musée maritime de Rouen. Gratuit. amis-flaubert-maupassant.fr