D2 féminine : en barrages, le FC Rouen fait un faux pas face à Orléans

Tendance Ouest a écrit :

Double vigilance orange orages + inondations dans l'Orne

Lundi soir 11 juin 2018, le département de l'Orne reste en vigilance orange aux orages, de même que la Sarthe, la Mayenne, l'Eure et l'Eure et Loir. L'Orne est en plus en vigilance orange aux inondations, en raison du débordement de la rivière La Risle, qui affecte les communes de Aube, L'Aigle, Rai, Saint Martin-d'Ecublei et Saint Sulpice sur Risle. La préfecture appelle à la plus grande prudence sur ce secteur.

09h11