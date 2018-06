De la littérature à l'histoire, les doctorants présentent leurs travaux

Qui dit sciences ne dit pas forcément chercheurs en blouse blanche travaillant en laboratoire. Et c'est bien ce qu'entendent démontrer les huit doctorants en Sciences humaines qui s'invitent le temps d'une journée, samedi 16 juin 2018, au Dôme, à Caen (Calvados).

Échanger avec le public

Ils travaillent sur l'histoire, la philosophie ou l'économie. De la reconstitution historique en passant par la réalité virtuelle au service de la neurosciences ou encore la place du handicap à l'école, chacun présentera ses travaux de recherche au grand public.

Inspirés du concours "ma thèse en 180 secondes", ils pitcheront leur sujet d'étude en une dizaine de minutes. Car l'idée est aussi de laisser la place aux échanges avec les visiteurs, notamment autour d'un café pour plus de convivialité. Le but de l'opération ? Sensibiliser le plus grand nombre, et surtout les jeunes lycéens ou étudiants, au métier de doctorant et à l'utilité de la recherche.

Pratique. Samedi 16 juin, de 14 heures à 17 h 30 au Dôme. Gratuit.