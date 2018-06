Calvados : une moto interpellée à 216km/h au lieu de 90

Le dimanche 10 juin 2018, un motard accompagné de sa compagne a été contrôlé par la gendarmerie alors qu'il circulait à la vitesse de 216 km/h au lieu des 90 km/h autorisés sur la D675 qui relie Caen (Calvados) et Beuzeville (Eure). Le motard, père de trois enfants, roulait en Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Son permis et sa moto ont été immédiatement saisis.

La gendarmerie du Calvados appelle à la vigilance

La gendarmerie du Calvados a communiqué les faits sur leur page Facebook afin d'inciter à la vigilance et conclut la publication avec cette phrase : "Pensez à votre vie et celles des autres sur la route, la recherche d'adrénaline peut se faire ailleurs. Prudence et bonne route à toutes et tous."

