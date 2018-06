Orelsan prolonge sa tournée et reviendra à Caen et Rouen !

La tournée du rappeur normand reprendra cet automne pour le plus grand bonheur des fans. Après des dates au Japon, il revient en France et plus particulièrement en Normandie où il s'est déjà produit deux fois cette année, à Rouen (Seine-Maritime) le jeudi 22 mars 2018 et plus tôt à Caen (Calvados) où il avait lancé sa nouvelle tournée par une date au Zénith le vendredi 2 février 2018.

La fête n'est pas finie

La nouvelle tournée du rappeur originaire d'Alençon (Orne) reprendra le mardi 16 octobre 2018 et se terminera en apothéose à l'AccordHotels Arena de Paris le jeudi 6 décembre 2018

Mardi 16 Octobre 2018 : Rouen – Zénith

Mercredi 17 Octobre 2018 : Orléans (Loiret) – Zénith

Samedi 17 Novembre 2018 : Lyon (Rhône) – Halle Tony Garnier

Jeudi 22 Novembre 2018 : Caen – Zénith

Vendredi 23 Novembre 2018 : Le Mans (Sarthe) – Antarès

Mercredi 28 Novembre 2018 : Limoges (Haute-Vienne) – Zénith

Jeudi 29 Novembre 2018 : Pau (Pyrénées-Atlantiques) – Zénith

Vendredi 30 Novembre 2018 : Bordeaux (Gironde) – Bordeaux Métropole Arena

jeudi 6 Décembre 2018 : Paris (Ile-de-France) – AccorHotels Arena