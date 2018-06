Rentrée de septembre 2018 : que faire des enfants le mercredi ?

La semaine d'école de quatre jours et demi, c'est fini presque partout. À la rentrée de septembre 2018 une majorité d'écoliers n'ira plus à l'école le mercredi. La question qui se pose alors, c'est comment les occuper. Notamment pour les familles monoparentales où leur garde se transforme en cauchemar.

Qui garde les enfants le mercredi ?

De nombreuses familles, notamment monoparentales qui travaillent, se demandent quoi faire de leurs enfants le mercredi… sans réelle solution. L'État devait annoncer des mesures, mais elles tardent à arriver, alors que les communes doivent s'organiser, et notamment recruter des animateurs ... dès maintenant.

Argentan accueillera 92 enfants

C'est une affaire politique délicate, explique par exemple le maire d'Argentan (Orne), Pierre Pavis. Les enseignants et les parents ont été interrogés et se sont prononcés pour un arrêt des TAPS (temps d'activité périscolaire). Les parents n'ont pas toujours été bien conseillés et se rendent seulement compte maintenant des conséquences de leur vote.

L'État se fait attendre...

Pour répondre aux nombreuses demandes de ses concitoyens, le maire d'Argentan ne pouvait plus attendre l'État, il vient de trancher : il a décidé de créer 92 places d'animation pour les enfants, le mercredi toute la journée, dès la rentrée septembre 2018 :

A Argentan, le centre social " Maison du Citoyen " a étudié les possibilités et évalué les coûts. Trois formules seront proposées aux familles : Matin seul 8h/12h30 (notamment pour ceux qui font par exemple du sport en club l'après-midi), l'après-midi seul 13h30/18h ou la journée complète 8h/18h avec déjeuner et goûter. Tarif plein, journée complète 15€. Réductions en fonction du quotient familial. 1/2 journée = 1/2 tarif de la journée. 32 places pour les 3/5 ans. 60 places pour les 5/12 ans. Inscriptions à partir de la dernière semaine de juin 2018.