Tennis de table : le SPO Rouen tient son nouvel entraîneur

Le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) a tenu parole. Le jeudi 7 juin 2018, seulement deux jours après l'annonce du départ de son entraîneur Éric Varin, le club a révélé le nom de son successeur. Et pour garder le maximum de stabilité après les neuf ans passés par l'ancien international français aux manettes, le club a plébiscité une solution interne avec Jesus Cantero. Jusqu'à présent joueur du SPO depuis six saisons, l'Espagnol va prendre du galon en enfilant la double casquette de joueur et d'entraîneur.

À la fois joueur et entraîneur

"Unanimement apprécié de tous les supporters, bénévoles, partenaires mais surtout joueurs", selon le club, Jesus Cantero sera donc aux responsabilités pour la deuxième saison des Rouennais depuis leur retour en Pro A masculine. S'il pourra jouer quelques matches en cas de besoin, "le goleador" aura surtout pour mission d'encadrer des joueurs arriver au club plus récemment, comme Emmanuel Lebesson et Kwan-Kit Ho, ou la future recrue Robert Gardos. À 35 ans, Jesus Cantero fait ainsi un premier pas vers une possible reconversion dans un rôle d'entraîneur, comme Éric Varin avant lui. Pas de doute, le témoin est bien passé.