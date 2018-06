Quand le théâtre s'invite dans le blockhaus de Merville-Franceville

Tendance Ouest a écrit :

Orages dans l'Eure : trois routes départementales fermées

De nouveaux orages se sont abattus sur l'Eure dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juin 2018. Conséquences, trois routes départementales sont fermées à la circulation : la RD21 entre Rugles et La-Barre-en-Ouche, la RD45 sur la commune de Bois-Normand et la RD49 entre le Calvados et Saint-Germain la Campagne.

09h36