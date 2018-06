Un club de palet breton en Normandie

À distance de cinq mètres, trois pour les plus jeunes, les joueurs doivent viser avec des palets, en acier ou en fonte, une planche en bois et déloger ceux de leurs adversaires pour marquer le point. Originaire de Bretagne, ce jeu de précision se pratique également en Normandie. "On est le seul club de la région, bien que les gens jouent parfois chez eux aussi." remarque Jacques Marie, le responsable de la section.

L'idée est née après une démonstration à l'occasion d'un salon des associations à Tourville-sur-Odon (Calvados) : "On jouait d'abord dans notre jardin, et on s'est dit qu'il fallait partager et faire découvrir cette belle activité." présente Jean-Marie Mauduit, adhérent de la section, dont il est à l'origine avec son fils.

"Évidemment, les Bretons ont gagné"

Ils sont aujourd'hui une trentaine d'adhérents de tous âges : de dix ans et demi pour Noël, le plus jeune, à 67 ans pour Michel, le plus âgé. "C'est un jeu de précision qui demande de l'entraînement et de la pratique, mais c'est surtout de beaux moments de convivialité." confie Jérémy Bataille. En plus d'un challenge interne, les joueurs participent également à des tournois : "On va parfois en Bretagne pour des tournois. On en a organisé un ici récemment, et évidemment, les Bretons ont gagné ! Ils ont vraiment un bon niveau et pratiquent depuis très longtemps. Mais on se défend bien aussi !" assure Jacques Marie. Les séances ont lieu le samedi matin à Tourville-sur-Mer, toute l'année et par tous les temps : "On a accès au préau de l'école quand il pleut. On joue vraiment toute l'année, quelle que soit la météo." confirme le responsable. Pour toucher un maximum de personnes intéressées, des rencontres ont également lieu à Dives-sur-Mer tous les vendredis soir.

Contact : Jacques Marie (responsable) 06 13 79 67 07