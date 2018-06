Tendance Ouest a écrit :

Météo France lève la vigilance orange sur les départements normands

Météo France a levé dimanche 10 juin 2018 la vigilance orange pour les départements normands, mais maintient une vigilance jaune, pour un risque orageux sur les départements de la Manche et de la Seine-Maritime et pour un risque orageux et d'inondations pour les départements de l'Orne, du Calvados, et de l'Eure.

07h43