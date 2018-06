Ivre, il agresse les pompiers venu à son secours à Rouen

Les faits remontent au 4 janvier 2018. La compagne du prévenu appelle les pompiers au domicile du couple à Rouen (Seine-Maritime). Son compagnon a un état de santé fragile et la prise de médicaments s'accorde mal avec l'alcool qu'il consomme en quantité. Il est vraisemblablement dans un état second lorsque les pompiers le découvrent dans sa cuisine, un couteau à la main, qu'il persiste à aiguiser en présence des secouristes.

Sa compagne explique qu'ils se sont disputés dans la soirée et qu'elle a tenté sans succès de lui faire lâcher le couteau. Les pompiers essaient à leur tour de le lui prendre des mains mais il se rebelle et, d'un geste soudain, menace un des pompiers sans l'atteindre. Il s'en prend ensuite aux secouristes à coups de poing et coups de tête.

Il ne se souvient de rien

Les trois pompiers, habitués à ce genre de comportement, parviennent à le maîtriser en le maintenant au sol, alors qu'il continue à proférer des menaces de mort. Entendu au commissariat, il conteste ses gestes violents en déclarant : "je ne me souviens de rien".

À son casier judiciaire figurent déjà deux condamnations pour agressions sexuelles pour lesquelles le prévenu a déjà purgé une peine de prison ferme. Pour la partie civile, "l'intéressé était conscient de ses gestes". Le ministère public considère que "les faits sont inacceptables". La défense précise que "l'état de santé du prévenu doit être pris en compte".

À l'issue de ses délibérations, le tribunal le condamne à cinq mois d'emprisonnement totalement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

