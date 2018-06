Football : trois normands écrivent les "Histoires insolites de la Coupe du monde" 

Après plusieurs mois de gestation, l'ouvrage "Histoires insolites de la Coupe du monde" va voir le jour ce mercredi 13 juin en librairie. Co-écrites par trois journalistes normands, Frédéric Veille (RTL), Julien Mahieu (SoFoot) et Sylvain Letouzé (Tendance Ouest/La Manche Libre), les 270 pages vous emmènent au cœur de la plus grande compétition de football de la planète, depuis 1930 et sa première édition, jusqu'aux abords de la 21e qui s'ouvre officiellement le jeudi 14 juin 2018, en Russie.

"Toutes ces histoires constituent la grande histoire de la Coupe du monde, mais pas seulement : elles racontent aussi un siècle de notre sport, un siècle d'exploits, de destins tragiques, de tensions internationales" explique Julien Mahieu, le Calvadosien de naissance. Frédéric Veille, le Seino-Marin détaille quant à lui que "cet ouvrage fait partie d'une collection dans laquelle on retrouve les "Histoires insolites du Débarquement" et où l'on retrouvera en 2019 celles du "tour de France cycliste". La coupe du monde de football était une évidence cette année". Et le contenu était lui aussi une évidence : "ce qui nous intéressait dans ce libre n'était pas de dire que Zidane a mis un coup de tête à Materazzi ou que Maradona a marqué un but de la main mais plutôt d'aller chercher toutes les petites histoires autour du Mondial depuis 1930".

Ce travail, il a pris plusieurs mois aux trois auteurs, notamment dans la recherche d'histoires encore inconnues comme le confie Sylvain Letouzé, le Manchois de l'équipe : "ce sont les petites histoires qui ont fait la grande histoire de cette compétition. Le travail de documentation, de vérification et de recoupement de diverses histoires a été à la fois important mais aussi exaltant". Un buteur manchot, un faux Hongrois à Rouen, la NASA qui prépare le Brésil ou encore des prisonniers échangés contre une finale, plongez dans ces "Histoires insolites de la Coupe du monde de football" qui vous feront voyager autrement dans la plus exceptionnelle des compétitions.

"Histoires insolites de la coupe du monde de football" (City éditions).

