Le bio est en fête à Louvigny !

Demain c'est loin… et ça commence aujourd'hui ! Cette devise amusante est celle de la grande fête organisée ce week-end à Louvigny. L'association Normandie Équitable et huit magasins Biocoop du Calvados s'unissent pour proposer un week-end 100 % bio.

Du local jusque dans la bière

Sur place, de nombreux acteurs de l'artisanat, du commerce et de l'agriculture promeuvent une économie locale et éco-responsable. Cet événement familial et convivial s'adresse aux habitants de l'agglomération et de toute la région. C'est l'occasion de (re)découvrir les initiatives engagées pour une consommation responsable et un développement local solidaire.

Une garderie gratuite sera ouverte l'après-midi, animée par des professionnels. Le samedi soir, un apéro-concert est organisé à 19 heures. Bière locale, limonade bio ou de jus de fruits, c'est à votre guise.

Pratique. Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 à Louvigny.