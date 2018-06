Deuxième salon de la croisière au Havre ce vendredi

Pour préparer vos prochaines vacances, pourquoi ne pas penser à la croisière. Le Havre (Seine-Maritime) accueille vendredi 8 juin 2018 le deuxième salon de la croisière. Il est organisé par Périer Voyages et Le Havre Tourisme. 500 000 Français se laissent tenter tous les ans par la croisière. C'est peu. Ils sont plus de deux millions en Allemagne à titre de comparaison. Mais le marché progresse en France notamment grâce à une offre qui s'étoffe. Au Havre, plus de quarante croisières partiront de la cité Océane en 2018.

Écoutez Éric Baudet, de l'Office de Tourisme du Havre :

Seize compagnies de croisières

Les plus importantes compagnies de croisières seront représentées lors du salon. Les visiteurs vont pouvoir profiter des dernières offres de l'été et pouvoir réserver les croisières prévues en 2019 et 2020.

Deuxième salon de la croisière – vendredi 8 juin 2018 de 10 heures à 19 heures – Terminal Croisière du Havre – GRATUIT – des navettes gratuites seront proposées depuis la place Perret.