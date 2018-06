D-Day : un champagne en hommage à son père GI

Tendance Ouest a écrit :

15 ans de réclusion aux assises de la Manche

Un homme de 36 ans, détenu depuis près de quatre ans a été condamné,mercredi 6 juin 2018, à 15 ans de réclusion criminelle par les assises de la Manche à Coutances. Il a été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles sur sept de ses sœurs et et deux de ses cousines, entre 1993 et 2014. Toutes les victimes étaient mineures au moment des faits.

09h23