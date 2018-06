Jeu : remportez votre télévision Thompson 4K 164cm à l'occasion de la Coupe du Monde de football

A L'occasion de la Coupe du Monde de football à partir du jeudi 14 juin 2018 en Russie, gagnez sur Tendance Ouest votre Téléviseur Thomson LED 4K U.H.D !

Ne regardez plus la télévision, vivez-la !

Avec ses 164 cm de diagonale, plongez au cœur d'une expérience visuelle originale et saisissante !

4K : la meilleure des technologies d'affichage

Bénéficiez d'une résolution 4 fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD. Avec une résolution de 8 millions de pixels, les images sont 4 fois plus nettes, les détails impeccables et précis pour une expérience réaliste, au cœur de l'action.

Pure Image Ultra HD

Avec la technologie Pure Image Ultra HD développée par Thomson, les couleurs seront précises et naturelles avec des contours ultra-nets.

Smart TV : retrouvez toutes vos applications préférées

Grâce à sa technologie Smart TV, retrouvez votre smartphone sur votre téléviseur. Regardez vos films et séries favoris en 4K sur Netflix ou profitez des services de YouTube. Retrouvez vos mails ou regardez vos photos grâce à la résolution 4K

HDMI : profitez des plus belles images

Grâce à ses 3 ports HDMI, reliez facilement et rapidement votre téléviseur à d'autres appareils : bénéficiez du meilleur débit possible entre vos différents appareils et profitez de la plus belle image possible.

Pour jouer, envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur). Tirage au sort ce vendredi 15 juin 2018 entre 16h et 19h sur Tendance Ouest.