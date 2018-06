Le Brésil veut laver l'affront

La rédemption semble en bonne voie. Les Brésiliens ont survolé la poule unique de qualifications en Amérique du Sud avec seulement une défaite en 18 matchs. Les Jeux Olympiques de Rio en 2016 ont aussi permis à une jeune génération de remporter une historique médaille d'or, une première dans l'histoire du pays.

Pour cette compétition russe, les Brésiliens pourront compter sur des tauliers comme Marcelo et Thiago Silva en défense, Paulinho au milieu de terrain et Neymar en attaque. Si Casemiro et Philippe Coutinho confirment leurs deux excellentes dernières saisons et alimentent la jeune pousse offensive Gabriel Jesus, 20 ans, en bons ballons, la 6e étoile ne sera plus très loin pour les hommes de Tite.

