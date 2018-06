Les horloges de la tour de l'Hôtel de ville du Havre en travaux

Les horloges de la tour de l'Hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime) étaient arrivées à bout de souffle. Elles sont installées depuis 1961 et n'avaient jamais subi d'importants travaux. Ces horloges sont au nombre de quatre. Du lundi 4 au jeudi 21 juin 2018, les moteurs, les aiguilles et l'éclairage vont être changés.

Un éclairage à LED

Jusqu'alors ces horloges étaient éclairées par un système de néons. Il était très sensible au temps et tombait souvent en panne. Les néons vont être remplacés par des lumières LED. Plus résistantes aux chocs et aux forts écarts de température, elles sont aussi plus économiques. La municipalité espère faire 1 400 euros d'économie par an.

Écoutez André Gacougnolle, adjoint au maire du Havre en charge des finances, des bâtiments et de l'énergie :

Des travaux à 70 000 euros

Les travaux sont réalisés par des cordistes habilités. Chaque cadran demande trois jours de travail en commençant par le cadran Est (du lundi 4 au mercredi 6 juin 2018) puis dans le sens des aiguilles d'une montre : le cadran Sud (du jeudi 7 au mardi 12 juin 2018), l'Ouest (du mercredi 13 au lundi 18 juin 2018) et le Nord (du mardi 19 au jeudi 21 juin 2018). Coût total des travaux : 70 000 euros.