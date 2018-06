À Colombelles, un pôle petite enfance en préparation

Après le coup dur de la fermeture de son collège en septembre prochain, la municipalité de Colombelles a décidé d'agir et de redynamiser son centre-ville. L'ouverture d'un pôle petite enfance est en préparation. "L'objectif est de commencer les travaux au début de l'année 2019 pour une ouverture en 2020", explique le maire Marc Pottier soucieux de remettre du service public au cœur de sa ville.

Une attention portée au handicap

Cette future crèche aura une capacité d'accueil de 25 berceaux et un double objectif. "Nous voulons proposer des horaires atypiques, ce sera ouvert plus tôt le matin et plus tard le soir, pour les parents qui sont en horaires décalés par exemple, continue Marc Pottier. Autre objectif, celui de réserver des places pour les enfants avec un handicap, "notamment lié à l'autisme". L'établissement sera situé dans l'hypercentre de la ville, "fin juin 2018, nous aurons la confirmation exacte du lieu". Marc Pottier avait pensé à installer ce pôle petite enfance sur le foncier du futur ex-collège de la ville, "mais en termes de temps, ça n'était pas compatible. Dans un territoire en croissance, il faut donner aux parents la possibilité de bien vivre à Colombelles". Le lieu, de près de 500 m2, comprendra un espace de jeux et de sieste, de cuisine et de repos pour le personnel. "Nous aurons des agents formés bien évidemment pour les enfants en situation de handicap et il nous manque encore une infirmière".

Ce projet de l'ordre d'1,2 million d'euros pourra voir le jour grâce à un partenariat signé avec la CAF (Caisse d'allocations familiales) ainsi que les garanties financières promises par le conseil départemental à la suite de la fermeture du collège.

