[notre dossier] Rouen : Les chefs cuisinent chez vous

Il y a dix ans, Xavier Guimard a été l'un des premiers chefs à se lancer dans la restauration chez des particuliers. "Au début, les clients faisaient l'amalgame avec les services d'un traiteur, se souvient-il, ils étaient souvent très surpris de me voir arriver avec les ingrédients bruts et mon matériel." Depuis, les services de chef à domicile n'ont pas cessé de se développer à Rouen (Seine-Maritime). "Ces trois dernières années, la demande a été très forte car il n'y avait pas assez de chefs disponibles", raconte Xavier Guimard. Pour Alison Bourdel, qui a démarré son activité en 2005 à Amfreville-la-Mi-Voie,"il y a de la place pour tout le monde". De nouveaux chefs se sont d'ailleurs lancés dans ce domaine comme Hyacinthe Coste qui est installé à Sotteville-lès-Rouen, mais qui intervient dans un périmètre très large en Normandie et jusqu'à Paris.

S'il a exercé pendant longtemps dans des restaurants partout en France, certains étoilés au Michelin, Hyacinthe Coste avait envie de retrouver le contact avec les clients. "Ils cherchent la proximité avec le chef, certains veulent d'ailleurs m'aider et ont même envie de dresser les assiettes", souligne le chef. Faire venir un chef à domicile n'est d'ailleurs pas anodin : "On rentre dans la cuisine et dans l'intimité des clients !"

Créer des menus

Un autre avantage, qu'est venu chercher Hyacinthe Coste en devenant chef à domicile, c'est la liberté de créer les menus qu'il souhaite. "Il n'y a pas le même foie gras à la carte, qui est inamovible", plaisante-t-il. "Pas d'horaires fixes ni l'obligation de travailler son week-end", complète Alison Bourdel qui apprécie de laisser libre court à son imagination pour les repas, en accord avec les envies des convives. "J'échange avec eux avant pour savoir quelles sont leurs envies et je propose avant tout des produits frais", poursuit-elle.

Même credo pour Hyacinthe Coste : des produits de qualité qu'il va chercher, notamment au marché de Sotteville et chez un producteur à Quincampoix. Le chef mise avant tout sur des légumes frais et de saison, mais aussi sur les jus qu'il travaille pour accompagner ses plats.

Une bonne ambiance

Pour les invités qui participent à ce repas, "ils apprécient le côté convivial car il n'y a pas les codes du restaurant, les enfants n'ont pas à rester à table par exemple, affirme Alison Bourdel, ils mangent à leur rythme et ils sont plus détendus". Pour garder cette bonne ambiance, les chefs à domicile se limitent à un certain nombre de couverts. Ainsi Xavier Guimard va rarement au-delà de 20 convives, "au-delà ce n'est plus le même esprit ou c'est une prestation différente".

Alison Bourdel propose une prestation de chef à domicile jusqu'à une vingtaine de participants, puis elle passe à un service de traiteur quand les participants sont plus nombreux. "J'ai même organisé des dîners entre deux personnes, c'était un mari qui voulait faire plaisir à sa femme qui venait d'accoucher", se souvient-elle.