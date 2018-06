Grande collecteaux archives municipales

Du 11 juin au 10 septembre, les Caennais sont invités à participer à une grande collecte municipale. Cette année le thème est l'histoire des femmes. Les habitants disposant de documents liés à la mobilisation et aux engagements politiques et associatifs des femmes, leurs militantismes, leur histoire dans le monde du travail ou encore leurs activités créatrices, sont invités à les déposer aux archives municipales. Informations pratiques : Rue Lebailly, mercredi et jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 17 heures.

Sur rendez-vous vendredi 8 et samedi 9 juin. Rue de Lion-sur-Mer et rue Lebailly à Caen.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Partition de l'Inde: 70 ans après, les collecteurs de mémoire luttent contre le temps

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Il y a 50 ans: les 18 jours de "l'homme au coeur de jeune fille"

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril