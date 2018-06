Le Havre : un habitat mixte pour transformer le quartier du Rond-Point

L'inauguration de la résidence de l'Armateur, rue Demidoff et rue Duguay-Trouin au Havre (Seine-Maritime), marque une étape dans le réaménagement du quartier du Rond-Point. La ville du Havre avait acheté en 2013, un immeuble vétuste pour permettre la mutation de ce quartier situé juste derrière l'université et non loin de la gare.

Un appel à projet a été lancé et remporté par La propriété familiale de Normandie (PFN). Il s'agit d'une coopérative HLM qui travaille avec la ville depuis 70 ans. Elle a donc construit la résidence de l'Armateur. Un ensemble de trois immeubles et de pavillons (37 appartements et huit pavillons) traversées par une nouvelle rue, la rue Duguay-Trouin.

Mixité sociale

Pour permettre une mixité sociale douze appartements de la résidence de l'Armateur sont mis à la location par Alcéane, le bailleur social du Havre. Les autres logements sont proposés à la vente avec des facilités pour les foyers à revenus modestes (notamment grâce à la location-accession). Au jour de l'inauguration, la résidence est occupée à 70 % par des propriétaires occupants et 30 % de locataires. 27 % des propriétaires étaient jusqu'alors hébergés et 18 % étaient locataires sociaux (revenus familiaux moyens : 2 120 euros mensuels).