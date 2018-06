Les 24 heures de Hand ce weekend à Gonfreville l'Orcher

Un beau défi se présente à vous samedi 9 Juin 2018 à Gonfreville l'Orcher : jouer au Handball pendant 24 heures. Autant vous le dire tout de suite les matchs n'excéderont pas la dizaine de minutes et les roulements seront réguliers pour tenir longtemps sur le terrain mais aussi prendre du temps pour se reposer sur le banc de touche.

Cela faisait longtemps que le club de national 1 de Gonfreville voulait organiser ce type de manifestation. Ses membres ont donc décidé de créer une équipe loisirs, l'équipe initiale étant en championnat toute l'année.

Une première à Gonfreville l'Orcher

Il fallait oser, le Gonfreville Handball l'a fait. Tenter de jouer au Handball pendant 24 heures. Il s'agit d'une première donc aucun des membres ne peut affirmer que le défi sera tenu, cependant il est plutôt rigolo à relever puisqu'ici vous jouerez mais pas dans des conditions habituelles. Les explications de Christine Penet, membre des dirigeants du club :

Des matchs encadrés par d'anciens joueurs

Ce tournoi est ouvert à tous et pas uniquement aux Seino-marins, les rencontres débutent ce samedi dès 16h au complexe sportif Auguste Delaune, avenue Charles de Gaulle à Gonfreville l'Orcher. Vous pouvez participer par équipe ou individuellement. Une tenue sportive et des baskets propres sont recommandés, comptez 2€ par participant. Infos et inscriptions sur gonfrevillelorcher-handball.clubeo.com et la page Facebook Gonfreville l'Orcher Handball.